Sorrisi e divertimento per i piccoli pazienti di pediatria il circo M Orfei fa tappa al Gom
La magia del circo M. Orfei arriva al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Questa mattina, infatti, acrobati, giocolieri, ballerine e clown hanno affollato le corsie del reparto di pediatria con un’esibizione spettacolare e divertente, accompagnata dalla musica dell’orchestra dal. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
