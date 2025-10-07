Sorpreso a fumare uno spinello in stazione aggredisce gli agenti in tasca diverse dosi di hashish

Riminitoday.it | 7 ott 2025

Nel corso dei controlli del territorio, nel pomeriggio di lunedì, una pattuglia della squadra giudiziaria della Muncipale di Rimini ha effettuato una serie di pattugliamenti nella zona della stazione ferroviaria. Gli agenti in borghese hanno notato quello che è stato poi identificato per un.

Sorpreso con uno spinello in mano, aggredisce gli agenti a calci e pugni: in tasca aveva dosi di hashish - Nella giornata di ieri pomeriggio (Lunedì 6 ottobre), gli agenti della Polizia Locale hanno arrestato a Rimini un 22enne, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

