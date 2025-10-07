Sorprese con una valigia rubata poco prima ad una turista | denunciate sei donne

Sono state denunciate per ricettazione, nel pomeriggio dello scorso 30 settembre, dai Carabinieri della Stazione di San Piero a Grado, sei donne che, a seguito di segnalazione, sono state sorprese dai militari dell'Arma in via Atleti Azzurri Pisani mentre tentavano di fuggire con una valigia.Le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Sorprese con una valigia rubata poco prima ad una turista: denunciate sei donne

Sorprese con valigia rubata, sei donne denunciate - Nel pomeriggio del 30 settembre, i carabinieri di Pisa hanno denunciato per il reato di ricettazione sei donne.

