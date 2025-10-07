Nuovo main sponsor per l’Ancona: è la Globo, azienda con sede a Corropoli, in provincia di Teramo, che da oltre quarant’anni vende calzature e abbigliamento in giro per l’Italia, presente in ben tredici regioni, dalla Lombardia alla Sardegna, e naturalmente anche nelle Marche. Un marchio conosciuto agli sportivi anconetani, visto che diversi anni fa era presente sulle maglie della squadra di pallacanestro della Stamura. Presto sarà presente anche su quelle dell’Ancona, insieme allo sponsor Polci Edilizia del presidente Massimiliano Polci: l’accordo tra le parti era nell’aria da tempo ed è stato firmato ieri, oggi la società lo comunicherà anche attraverso i propri canali social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa, è "Globo" il nuovo sponsor