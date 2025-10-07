Sorgenia attacco hacker | la società conferma l’accesso illecito Ecco la tipologia di clienti colpita
Un data breach del 13 settembre ha colpito parte dell’utenza Sorgenia. La società, dopo la segnalazione di un cliente sui social, ci ha confermato l’incidente e chiarito quali contratti risultano interessati. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: sorgenia - hacker
Sorgenia, attacco hacker: violati alcuni dati dei clienti gestiti da un fornitore della utility
La società ha comunicato l'evento ai clienti via mail. Controllate la posta https://www.dday.it/redazione/54762/sorgenia-attacco-hacker Vai su Facebook
Attacco hacker in Europa, disagi contenuti per i passeggeri negli scali romani - Mattinata di tensione nel traffico aereo europeo a causa di un attacco informatico che ha colpito diversi scali, tra cui Bruxelles, London Heathrow e Berlino. Secondo rainews.it
Crosetto, attacco hacker al profilo social del ministro: aperta un'indagine. Richieste donazioni in criptovalute per Armani e Gaza - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'attacco hacker al profilo social del ministro della Difesa, Guido Crosetto, avvenuto la scorsa settimana. Lo riporta ilmessaggero.it