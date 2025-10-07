Un data breach del 13 settembre ha colpito parte dell’utenza Sorgenia. La società, dopo la segnalazione di un cliente sui social, ci ha confermato l’incidente e chiarito quali contratti risultano interessati. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Sorgenia, attacco hacker: la società conferma l’accesso illecito. Ecco la tipologia di clienti colpita