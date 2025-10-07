Sorgenia attacco hacker | la società conferma l’accesso illecito Ecco la tipologia di clienti colpita

Dday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un data breach del 13 settembre ha colpito parte dell’utenza Sorgenia. La società, dopo la segnalazione di un cliente sui social, ci ha confermato l’incidente e chiarito quali contratti risultano interessati. 🔗 Leggi su Dday.it

In questa notizia si parla di: sorgenia - hacker

Sorgenia, attacco hacker: violati alcuni dati dei clienti gestiti da un fornitore della utility

