Sophia Loren raggiante alle nozze del figlio Carlo Ponti a Ginevra | il matrimonio e lo scatto di famiglia
Una diva senza tempo alle nozze del figlio. Elegantissima, sorridente e in splendida forma: Sophia Loren, 91 anni, è apparsa raggiante al matrimonio civile del figlio Carlo Ponti, celebrato a Ginevra. L’attrice, icona intramontabile del cinema italiano, ha conquistato ancora una volta il pubblico con la sua eleganza discreta e la forza del suo sorriso. Carlo Ponti, noto direttore d’orchestra e primogenito dell’attrice e del compianto produttore Carlo Ponti Sr., ha sposato Mariam Sharmanashvili con una cerimonia intima ma raffinata, a due mesi dal matrimonio religioso celebrato a luglio in Georgia, paese d’origine della sposa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
