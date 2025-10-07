Sophia Loren raggiante al matrimonio del figlio | le foto di un giorno indimenticabile

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sophia Loren è raggiante nelle foto condivise dal figlio Carlo Ponti nel giorno del suo matrimonio con Mariam Sharmanashvili. "Un brindisi a una vita d'amore!" si legge a corredo di uno degli scatti che mostrano gli sposi e alcuni membri delle rispettive famiglie subito dopo il sì, celebrato a. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sophia - loren

Sophia Loren Restaurant si espande in Asia, cinque aperture in Giappone entro il 2025

Sophia Loren Restaurant, intesa con il gruppo Land Business: per Cimmino prima apertura alle porte di Tokyo

Le merlettaie invitano Sophia Loren: "Venga a provare le nostre scarpe"

sophia loren raggiante matrimonioSophia Loren al matrimonio del figlio Carlo Ponti, la foto di famiglia sui social: “Un giorno che custodiremo” - Carlo Ponti, 55 anni, direttore d'orchestra, ha organizzato una seconda cerimonia a Ginevra insieme alla moglie ... Scrive fanpage.it

sophia loren raggiante matrimonioSophia Loren vestita così al matrimonio del figlio: come si è presentata l’attrice - Il figlio di Sophia Loren si è unito in matrimonio con la bellissima Mariam. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sophia Loren Raggiante Matrimonio