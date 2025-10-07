Sophia Loren il figlio Carlo si è sposato | chi è e le foto di famiglia al completo

Una nuova pagina di felicità si è aperta nella famiglia di Sophia Loren. Il figlio maggiore dell’attrice, Carlo Ponti, si è infatti sposato con la musicista georgiana Mariam Sharmanashvili, coronando così una lunga storia d’amore. Il direttore d’orchestra, oggi 55enne, ha condiviso sui social uno scatto che ha subito fatto il giro del web: accanto a lui la neo-moglie, la madre Sophia Loren e il fratello minore Edoardo. Un’immagine che racchiude tutta la serenità di un momento speciale, accompagnata da una frase semplice e sentita: “Armonia e felicità. Un giorno che custodiremo per sempre nei nostri cuori”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it