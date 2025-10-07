Sono tutti pronti gli stadi spagnoli per il Mondiale 2030 L’Italia al confronto ne esce con le ossa rotte

Ilnapolista.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Coppa del Mondo 2030, che sarà ospitata da Spagna, Portogallo e Marocco, sta entrando nella sua fase finale a meno di cinque anni dal suo inizio. La Spagna avrà 11 città ospitanti il Mondiale e la loro selezione non è stata facile. Malaga è stata l’ultima a rinunciare, sostituita da Valencia. Marca analizza lo stato di ogni stadio: 1) Santiago Bernabéu – la finale del Mondiale a Madrid. Lo stadio che speriamo ospiterà la finale dell’evento  è  quasi  completato al 100%.  Ci sono ancora alcuni dettagli da finalizzare, come l’ampliamento della capienza a oltre 80.000 spettatori, l’installazione dell’illuminazione esterna, un circuito a 360 gradi e alcuni miglioramenti all’area circostante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

sono tutti pronti gli stadi spagnoli per il mondiale 2030 l8217italia al confronto ne esce con le ossa rotte

© Ilnapolista.it - Sono tutti pronti gli stadi spagnoli per il Mondiale 2030. L’Italia al confronto ne esce con le ossa rotte

In questa notizia si parla di: sono - tutti

Hanno già speso vagonate di milioni, sono tutti club inglesi: ecco i “paperoni” del calciomercato

“Saliti a 4 in rianimazione”. West Nile in Italia, scoperto un focolaio: “I pazienti sono stati tutti lì”

Chi sono i nuovi “marinai” volontari che permettono al battello leonardesco di navigare tutti i giorni

sono tutti pronti stadiSono tutti pronti gli stadi spagnoli per il Mondiale 2030. L’Italia al confronto ne esce con le ossa rotte - Ecco gli undici stadi che ospiteranno il mondiale del 2030 in Spagna. Si legge su ilnapolista.it

sono tutti pronti stadiStadio, Scaroni: “Inter e Milan pronti a investire oltre 1 miliardo. Sono fiducioso. Voglio…” - Intervistato dal Sole 24 Ore, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, si dice fiducioso in vista del voto di domani in Consiglio comunale ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sono Tutti Pronti Stadi