La Coppa del Mondo 2030, che sarà ospitata da Spagna, Portogallo e Marocco, sta entrando nella sua fase finale a meno di cinque anni dal suo inizio. La Spagna avrà 11 città ospitanti il Mondiale e la loro selezione non è stata facile. Malaga è stata l’ultima a rinunciare, sostituita da Valencia. Marca analizza lo stato di ogni stadio: 1) Santiago Bernabéu – la finale del Mondiale a Madrid. Lo stadio che speriamo ospiterà la finale dell’evento è quasi completato al 100%. Ci sono ancora alcuni dettagli da finalizzare, come l’ampliamento della capienza a oltre 80.000 spettatori, l’installazione dell’illuminazione esterna, un circuito a 360 gradi e alcuni miglioramenti all’area circostante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Sono tutti pronti gli stadi spagnoli per il Mondiale 2030. L'Italia al confronto ne esce con le ossa rotte