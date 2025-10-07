Sono i teppisti delle strade | perché i romani odiano bici e monopattini
Chiunque attraversi Roma potrà constatare che le strette sull'uso di biciclette e monopattini in sharing non sono bastate. In ogni angolo della città è possibile scattare la stessa fotografia: chi noleggia i mezzi tramite app, sfreccia silenziosamente ignorando le più elementari norme del codice della strada e abbandona i veicoli alla "bell'e meglio", invadendo marciapiedi, strade e parcheggi e intralciando il passaggio a pedoni o automobilisti. Comportamenti spesso impuniti, ai limiti dell'anarchia, che non vanno giù ai romani. A schierarsi contro l'utilizzo selvaggio di bici e monopattini sono tutte le persone che potenzialmente ogni giorno rischiano di cadere a causa di ostacoli imprevisti o addirittura di essere travolti dai veicoli in moto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
