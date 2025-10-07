Sonico | Festa del Lo Pan Ner

Quattro forni, quattro contrade e un’unica sfida dal sapore antico: a Sonico e Rino, sabato 11 ottobre, debutta la nuova edizione della "Festa de lo Pan Ner", la kermesse che celebra il pane di segale e le tradizioni alpine con una competizione tutta da gustare.Il profumo del pane appena sfornato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

sonico festa pan nerSonico: Festa del Lo Pan Ner - Quattro forni, quattro contrade e un’unica sfida dal sapore antico: a Sonico e Rino, sabato 11 ottobre, debutta la nuova edizione della "Festa de lo Pan Ner", la kermesse che celebra il pane di segale ... Come scrive bresciatoday.it

“Lo Pan Ner” di segale protagonista di una festa (e sempre più apprezzato dai consumatori) - Per accompagnare zuppe o un buon bicchiere di vino, cotto nei grandi forni dei paesi, alimentati dalla legna dei boschi vicini. Come scrive gamberorosso.it

