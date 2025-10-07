Sonia Bruganelli Rivela il Suo Libro | Un Viaggio tra Esperienze Personali e Riflessioni

Sonia Bruganelli: Un viaggio emozionante nel suo mondo attraverso un libro profondo e personale.

"Solo quello che rimane" Il libro di Sonia Bruganelli che stupirà... Dal 21 ottobre ovunque. Da oggi in pre order ovunque. - X Vai su X

Sonia Bruganelli sul suo ex Bonolis e l'attuale compagno Madonia - facebook.com Vai su Facebook

''Dentro ci sono le mie gioie e i miei dolori'', Sonia Bruganelli annuncia l'uscita del suo libro mostrando orgogliosa la copertina: titolo e data - La 51enne romana, che è stata sposata con il famoso conduttore dal 2001 al 2023 e con lui ha avuto tre figli (Silvia, 22 anni, Davide, 21, Adele, 17), ha presentato ai suoi follower la copertina di ... Secondo gossip.it

