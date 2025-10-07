Sonia Bruganelli lancia il suo primo libro, l’annuncio e cosa emerge dal suo profilo Instagram. Sonia Bruganelli non è solo un volto televisivo: è una donna che ha imparato a convivere con la luce dei riflettori senza perdere il controllo della propria ombra. Tra imprenditoria, televisione e vita privata esposta — spesso troppo — al giudizio pubblico, la Bruganelli rappresenta oggi una figura femminile complessa, autentica e, soprattutto, libera. Leggi anche Grande Fratello: Rasha a gamba tesa, volano le prime critiche Con l’occhio attento dell’imprenditrice e la sensibilità comunicativa di chi conosce bene il mondo dello spettacolo, Sonia ha saputo unire intuito e pragmatismo, selezionando volti e talenti per alcuni dei programmi più popolari del piccolo schermo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sonia Bruganelli e l’annuncio a sorpresa: “Dentro c’è la mia vita”