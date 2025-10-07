Sondrio | brutale aggressione ai danni di una donna
Un ragazzo di 24 anni proveniente dal Mali, rifugiato e ospite dell'Opera don Folci di Valle di Colorina è stato arrestato dagli uomini della Questura di Sondrio per aver malmenato, rapinato e aggredito sessualmente una donna di 44 anni.I fattiLa Polizia di Stato di Sondrio, alle prime luci. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: sondrio - brutale
Aderiamo e vi aspettiamo al primo Pride di Sondrio! #SondrioPride #ValtellinaArcobaleno #loveislove #Pride2025 Cooperativa Lotta Contro L'Emarginazione Sondrio - facebook.com Vai su Facebook
In 4 pestano a calci e pugni un 21enne disabile in strada a Sanremo: il video dell'aggressione - Nelle immagini girate la scorsa domenica 7 settembre, la brutale aggressione ai danni di un 21enne affetto da disabilità motoria ad opera di quattro ragazzi tra via Gioberti e via Bixio, a Sanremo. Riporta video.corriere.it
Stefani (Lega) sventa aggressione in auto a una donna - Un'aggressione a una donna da parte di un uomo, che la picchiava dentro un'automobile in corsa, è stata sventata dal vicesegretario della Lega Alberto Stefani, che ne dà notizia anche sul suo profilo ... Come scrive ansa.it