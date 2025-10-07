Una donna di 44 anni che rincasava dopo il lavoro in un locale pubblico è stata vittima di una brutale aggressione a sfondo sessuale da parte di un giovane straniero che l'ha anche rapinata. E' successo la scorsa notte a Sondrio. A distanza di alcune ore dal fatto, poi, la polizia di Stato ha arrestato un 24enne originario del Mali, residente nel Centro di accoglienza di Colorina, in Valtellina. Le accuse contro di lui sono di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Sondrio, 44enne aggredita, violentata e rapinata da un 24enne vicino alla stazione