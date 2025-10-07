Sondaggio shock tra gli italiani | Russia o Ucraina? Il risultato incredibile

Una fotografia sorprendente dell'opinione pubblica italiana emerge dall'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Lab21, diretto da Roberto Baldassari. A fronte di un conflitto ancora in corso tra Russia e Ucraina, e nonostante la narrazione largamente favorevole a Kiev da parte dei media e dei vertici istituzionali europei, la maggioranza assoluta degli italiani — il 58,7% — non considera Mosca un Paese nemico dell'Italia. Il dato contraddice apertamente la linea del cosiddetto mainstream politico e mediatico, schierato con decisione al fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del suo governo.

Sondaggio clamoroso, sei italiani su dieci: la Russia di Putin non è un nemico. E per il 41,5% la colpa della guerra è di Zelensky - Il 58,7% degli italiani, la maggioranza netta, assoluta e ampia, considerando la guerra in Ucraina, non considera la Russia di Vladimir Putin un Paese nemico dell'Italia. Segnala affaritaliani.it

