Sondaggio clamoroso 6 italiani su 10 | la Russia di Putin non è un nemico
Smentito clamorosamente il mainstream mediatico ed europeo tutto contro Mosca e il Cremlino e tutto a favore di Kiev. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: sondaggio - clamoroso
“Cosa pensano di lei gli italiani”. Meloni, il sondaggio clamoroso dopo tre anni da premier
“Flotilla, cosa ne pensano davvero gli italiani”. Il sondaggio è clamoroso: numeri chiarissimi
“Flotilla, cosa ne pensano davvero gli italiani”. Il sondaggio è clamoroso: numeri chiarissimi
"Flotilla, cosa ne pensano davvero gli italiani". Il sondaggio è clamoroso: numeri chiarissimi - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce ancora. Pd e M5S giù - E’ il quadro che il sondaggio politico Swg per il Tg La7 delinea in base alle intenzioni di voto oggi, 6 ottobre 2025, in caso di elezioni. Da padovanews.it
Sondaggi politici, crolla il gradimento di Meloni e 6 italiani su 10 bocciano il governo - Meloni perde 6 punti in un anno nel gradimento dei leader e pure il governo arranca. Riporta lanotiziagiornale.it