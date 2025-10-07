Sondaggi politici nessun effetto Flotilla o regionali | crescono solo Fdi e Avs

A crescere, nell’ultima settimana, sono solo Fratelli d’Italia e Alleanza Verdi-Sinistra. I sondaggi premiano soltanto questi due partiti tra quelli di testa, mentre fanno registrare un calo quasi tutti gli altri: per la rilevazione di Swg per il TgLa7 sono infatti in flessione Pd, Movimento 5 Stelle e Lega. Stabile Forza Italia. Il sondaggio arriva a una settimana dal voto delle regionali nelle Marche e nelle ore in cui il centrodestra vinceva anche in Calabria con la conferma di Roberto Occhiuto. Ma il sondaggio arriva anche nei giorni delle mobilitazioni per la Flotilla, con lo sciopero generale di venerdì e la manifestazione di Roma di sabato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

