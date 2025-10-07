Sondaggi politici nessun effetto Flotilla o regionali | crescono solo Fdi e Avs
A crescere, nell’ultima settimana, sono solo Fratelli d’Italia e Alleanza Verdi-Sinistra. I sondaggi premiano soltanto questi due partiti tra quelli di testa, mentre fanno registrare un calo quasi tutti gli altri: per la rilevazione di Swg per il TgLa7 sono infatti in flessione Pd, Movimento 5 Stelle e Lega. Stabile Forza Italia. Il sondaggio arriva a una settimana dal voto delle regionali nelle Marche e nelle ore in cui il centrodestra vinceva anche in Calabria con la conferma di Roberto Occhiuto. Ma il sondaggio arriva anche nei giorni delle mobilitazioni per la Flotilla, con lo sciopero generale di venerdì e la manifestazione di Roma di sabato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: sondaggi - politici
Sondaggi politici, il big cala all’improvviso: ma c’è chi ne approfitta subito. La rimonta a sorpresa
“Scende solo un big”: cosa dicono gli ultimi sondaggi politici
Sondaggi politici, crescono tutti i partiti di testa: bene Fratelli d’Italia, Pd, 5 Stelle e Lega
#Svizzera Per la prima volta la destra conservatrice supera il 30% nei sondaggi politici in Svizzera. L'Unione Democratica di Centro ha toccato per la prima volta il 30,4%: se la tendenza dovesse confermarsi, il partito potrebbe superare per la prima volta la so - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggi politici elettorali: i partiti nei giorni delle regionali e degli scioperi per Gaza, l’ultima Supermedia. Gli orientamenti di voto Youtrend per AGI - X Vai su X
Sondaggi politici, che sconfitta per le opposizioni. Meloni entusiasta - Sondaggi politici, i dati sorridono al centrodestra: di nuovo al Governo se si votasse oggi. money.it scrive
Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo le elezioni in Calabria e lo sciopero pro Gaza e Flotilla in Italia - Nessun colpo di scena nelle elezioni Regionali in Calabria, affermazione netta del centrodestra che conferma Occhiuto governatore dopo la settimana incandescente delle proteste pro Gaza. Da msn.com