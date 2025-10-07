Sondaggi politici crollo improvviso e tostissimo per un partito | tutti i dati

Sondaggi politici, crollo improvviso e tostissimo! – I sondaggi politici più recenti confermano la crescita costante di Fratelli d’Italia, che consolida la propria posizione come prima forza del Paese. Secondo l’ultima rilevazione Swg per La7, il partito guidato da Giorgia Meloni supera il 30% dei consensi, salendo precisamente al 30,8% e ampliando la distanza dai principali avversari. Il centrodestra mantiene un quadro di relativa solidità, pur mostrando segnali di difficoltà tra i suoi alleati. Lega e Forza Italia si attestano rispettivamente all’8,8% e all’8%, confermando la leadership indiscussa di Fratelli d’Italia nella coalizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

