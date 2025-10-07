Sondaggi politici crescono soltanto Fratelli d’Italia e Alleanza Verdi-Sinistra

I numeri parlano chiaro: Fratelli d'Italia continua a rafforzare la propria posizione al vertice delle preferenze elettorali, superando la soglia del 30% e allungando le distanze da tutte le altre forze politiche. Secondo l'ultimo sondaggio politico Swg per La7, il partito guidato da Giorgia Meloni registra un ulteriore incremento dello 0,3%, attestandosi al 30,8% dei consensi. Leggi anche: Sondaggio shock tra gli italiani: Russia o Ucraina? Il risultato incredibile Nel frattempo, il resto del centrodestra appare in difficoltà, ma comunque compatto. Lega e Forza Italia, infatti, si mantengono su valori modesti: l'una all' 8,8%, l'altra all' 8%, confermando una tendenza ormai consolidata che vede FdI come asse centrale della coalizione.

