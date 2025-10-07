Sondaggi per il futuro sindaco Una road map del centrodestra Tanti | io Forza Italia e i civici

Il passo di Lucia Tanti verso Forza Italia accelera quello del centrodestra verso Palazzo Cavallo. E a riapre i giochi sugli assetti interni, proprio alla vigilia del voto regionale che servirà anche a misurare il "peso" dei partiti dentro la coalizione. Tanti, se non ci fosse stato il commissariamento sarebbe mai arrivata ad una scelta come questa? "Se per le regionali ci fosse stato lo stesso schema delle europee, sarei rimasta". Ha lasciato la Forza Italia di Berlusconi e sposa quella di Tajani: cosa è cambiato? "Sei anni e la centralità della esperienze civiche". Quando lasciò Forza Italia il partito chiese più volte la sua sostituzione in giunta: come è maturata la riconciliazione? "Ho lasciato per un progetto politico, oggi la Forza Italia di Tajani è il partito dei moderati, dei popolari e dei centristi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

