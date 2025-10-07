Sondaggi elezioni regionali Toscana governatore uscente Giani csx in pole con il 53% sul candidato di cdx Tomasi 44%

Giani punta ad un secondo mandato, e le intenzioni di voto ai candidati pubblicate da SWG prima del "buio" elettorale lo indicano come possibile vincitore di questa nuova tornata I sondaggi sulle elezioni regionali in Toscana indicano nel governatore uscente Eugenio Giani il possibile vincito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sondaggi elezioni regionali Toscana, governatore uscente Giani (csx) in pole con il 53% sul candidato di cdx Tomasi, 44%

In questa notizia si parla di: sondaggi - elezioni

