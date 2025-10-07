Somma Vesuviana si dimettono 13 consiglieri | arriva il commissario prefettizio
Tempo di lettura: < 1 minuto l prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni dalla carica di 13 consiglieri su 24 assegnati al Comune di Somma Vesuviana, ha sospeso il Consiglio comunale e nominato commissario prefettizio il viceprefetto Ida Carbone, in servizio presso la Prefettura di Napoli. Il prefetto ha incaricato Carbone della provvisoria amministrazione dell’ente avviando, nel contempo, la procedura di scioglimento dell’organo consiliare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
