Somma Vesuviana | istruttore di guida con patente scaduta e auto senza assicurazione La Polizia di Stato sanziona un’autoscuola del Vesuviano
Autoscuola del Vesuviano nei guai: veicolo senza assicurazione e istruttore con patente scaduta, maxi multa della Polizia Stradale di Nola. La Polizia di Stato, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria, ha sanzionato un’autoscuola del vesuviano a seguito di un controllo avvenuto lo scorso 18 settembre, nel comune di Somma Vesuviana. Da controlli esperiti dagli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, uno dei veicoli utilizzato dalla predetta autoscuola è risultato privo di assicurazione e già sottoposto a sequestro amministrativo per la stessa infrazione. Inoltre, gli agenti hanno sorpreso l’istruttore di guida a svolgere la propria funzione di docente con patente di guida scaduta di validità e saldo punti azzerato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
