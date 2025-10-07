Something wicked this comes debutta in streaming per la prima volta
il ritorno di “something wicked this way comes” su disney+. Una pellicola che aveva attraversato un lungo periodo di oblio torna a essere disponibile in streaming, portando con sé un mix di nostalgia e interesse tra gli appassionati del genere horror-fantasy. Dopo anni di assenza, il film del 1983 tratto dall’omonimo romanzo di Ray Bradbury è stato inserito nel catalogo di Disney+ a partire dal 3 ottobre 2025. Questa operazione rappresenta una rara occasione per riscoprire un’opera che ha segnato un capitolo particolare nella storia cinematografica della casa di produzione. contesto e genesi del film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
This Must Watch '80s Fantasy Film Is Finally Available to Watch on Disney+ - Though overlooked, Something Wicked This Way Comes remains an interesting and strange dark fantasy movie that's newly available to watch on Disney+. Scrive msn.com
I Rewatched A Forgotten Disney Horror Film For The First Time In Decades, And It's Somehow Better And Worse Than I Remember - As I rewatched Something Wicked This Way Comes for the first time in years, the part of me that remembered what it was like being the kid watching it the first time appreciated a lot of what the film ... Segnala msn.com