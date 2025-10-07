il ritorno di “something wicked this way comes” su disney+. Una pellicola che aveva attraversato un lungo periodo di oblio torna a essere disponibile in streaming, portando con sé un mix di nostalgia e interesse tra gli appassionati del genere horror-fantasy. Dopo anni di assenza, il film del 1983 tratto dall’omonimo romanzo di Ray Bradbury è stato inserito nel catalogo di Disney+ a partire dal 3 ottobre 2025. Questa operazione rappresenta una rara occasione per riscoprire un’opera che ha segnato un capitolo particolare nella storia cinematografica della casa di produzione. contesto e genesi del film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Something wicked this comes debutta in streaming per la prima volta