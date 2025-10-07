Solot in ‘Obiettivo T’ teatro di qualità con protagonisti della tv

Tempo di lettura: 3 minuti Un laboratorio di idee e crescita collettiva. Un teatro che non si limita a mettere in scena storie, ma che continua anche a raccontare la città e a costruire comunità. È stata presentata questa mattina, presso il Teatro Mulino Pacifico, la nuova stagione di “Obiettivo T”, la rassegna teatrale firmata Solot – Compagnia Stabile di Benevento, che da ben 32 anni porta avanti con passione e tenacia un progetto culturale radicato nel territorio e aperto alle nuove generazioni. “Questo è un luogo di integrazione – ha esordito Michelangelo Fetto, direttore artistico con Antonio Intorcia – e non è facile in questa città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Solot, in ‘Obiettivo T’ teatro di qualità con protagonisti della tv

In questa notizia si parla di: solot - obiettivo

VERTICAL RUN - 1.100 scalini, 41 piani, un solo obiettivo: arrivare in cima! ? Oltre 200 runner hanno sfidato la gravità partecipando alla seconda edizione della Vertical Run al Grattacielo della Regione Piemonte! - facebook.com Vai su Facebook

Non esiste un solo film, o un solo obiettivo: sul set cinematografico, come in azienda, esistono i film di ciascuno, che devono armonicamente diventare il film, l’obiettivo, di tutti. Se scoprire il talento, valorizzarne le capacità, sbloccarne la crescita e l’evoluzione - X Vai su X

Solot: il teatro è resistente e resistenza - E' questa l'altra sfida della Solot che fin dalla sua nascita insegna a giovani e adulti la passione per il palcoscenico attraverso una scuola di teatro che ha formato generazioni. Da ottopagine.it

Educare all’ambiente attraverso il teatro e la creatività: successo per il progetto targato Solot - E’ un bilancio positivo quello stilato dalla compagnia teatrale Solot di Benevento al termine del progetto ‘Mulino Pacifico‘ sulla ‘Transizione ecologica organismi culturali e creativi’ (TOCC) e ... Scrive ntr24.tv