Solo una giornata di squalifica per Pattarello Per l' Arezzo ammenda di mille euro

Il giudice sportivo, in seguito all’espulsione di Rimini arrivata dopo il triplice fischio dell’arbitro Diop, ha squalificato Emiliano Pattarello per una giornata “per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Arezzo dai due volti, ora servono più cattiveria e concentrazione. Pattarello: "Non abbiamo ancora capito il nostro potenziale". Mawuli prolunga il contratto - La prestazione degli amaranto è stata a due volti, con un primo tempo completamente da dimenticare, con disattenzio ... Segnala corrierediarezzo.it