Solo Leveling il doppiatore di Jinwoo | Smettete di far doppiare vip solo perché hanno molti follower

Il doppiatore di Solo Leveling, Aleks Le, svela la frustrazione per un'industria che oggi valuta più la popolarità sui social che la bravura artistica. L'attore, noto anche per Demon Slayer, racconta esperienze di sostituzioni e pressioni professionali. Dietro la voce di Sung Jinwoo, protagonista di Solo Leveling, si cela Aleks Le, interprete americano di origini asiatiche. Il doppiatore ha raccontato in un'intervista a The Wrap quanto il sistema dei doppiaggi anime sia sempre più dominato dai numeri dei social, e non dal talento. L'ombra dei social sull'arte del doppiaggio La voce di Aleks Le è ormai un'icona del dark fantasy contemporaneo: dopo il successo mondiale di Solo Leveling, prodotto da A-1 Pictures e distribuito da Crunchyroll, l'attore è diventato uno dei nomi più riconoscibili del doppiaggio anime in lingua inglese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

