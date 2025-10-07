Solo due Paesi sicuri in caso di guerra nucleare | l’analisi dell’esperta Il retroscena | Carter rischiò di spingere il pulsante rosso

Con le tensioni in Medio Oriente, la guerra in Ucraina, i venti di guerra su Taiwan e i continui conflitti in altre aree del mondo, una delle ricerche più in tendenza negli ultimi tempi riguarda il posto più sicuro al mondo in caso di conflitto nucleare. La giornalista e scrittrice americana Annie Jacobsen ha dedicato un libro all’argomento apocalittico dal titolo “ Nuclear war: a scenario”. Secondo la giornalista investigativa, ci sono solo due posti al mondo in cui un essere umano avrebbe qualche speranza di sopravvivenza, in caso di guerra nucleare. Il motivo è che gli attacchi nucleari causerebbero la diffusione di un fumo denso di incendi in tutti e tre i continenti, causando in ultima analisi una mini era glaciale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

