Arrivano finalmente delle buone notizie sul fronte italiano in occasione della sesta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Førde (in Norvegia). Nella prima “finale” odierna, riservata alla categoria 88 kg, i due azzurri impegnati nel gruppo A hanno disputato infatti una buona gara portando a casa un ottimo piazzamento in relazione alle aspettative della vigilia. Nota di merito soprattutto per Lorenzo Tarquini, classe 2002 e al debutto assoluto in una rassegna iridata, che conferma i grandi progressi effettuati in questa stagione (dopo lo splendido bronzo europeo a Chisinau nei -89 kg) centrando un notevole quinto posto assoluto con 357 kg di totale e sfiorando addirittura una medaglia di specialità con la sua quarta piazza nell’esercizio di slancio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sollevamento pesi, Tarquini 5° e Ficco 7° ai Mondiali nei -88 kg. Oro alla Colombia