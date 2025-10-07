Sollevamento pesi Tarquini 5° e Ficco 7° ai Mondiali nei -88 kg Oro alla Colombia
Arrivano finalmente delle buone notizie sul fronte italiano in occasione della sesta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Førde (in Norvegia). Nella prima “finale” odierna, riservata alla categoria 88 kg, i due azzurri impegnati nel gruppo A hanno disputato infatti una buona gara portando a casa un ottimo piazzamento in relazione alle aspettative della vigilia. Nota di merito soprattutto per Lorenzo Tarquini, classe 2002 e al debutto assoluto in una rassegna iridata, che conferma i grandi progressi effettuati in questa stagione (dopo lo splendido bronzo europeo a Chisinau nei -89 kg) centrando un notevole quinto posto assoluto con 357 kg di totale e sfiorando addirittura una medaglia di specialità con la sua quarta piazza nell’esercizio di slancio. 🔗 Leggi su Oasport.it
NORVEGIA, CI SIAMO Sarà una serata speciale ai Mondiali di sollevamento pesi di Førde… Perché sale in pedana il nostro campione europeooooooooo! Alle 19.30 tutti a spingere Oscar Reyes Martinez! ? Dajeeeeeeeeeeee #ItaliaTeam Fip - facebook.com Vai su Facebook
