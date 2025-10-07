Solidarietà a Poste Italiane il premio ‘Liberi di crescere’

Lapresse.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane ha ricevuto il premio internazionale ‘Liberi di crescere’. Alla base della motivazione del riconoscimento, assegnato dall’Associazione ‘La Caramella Buona’, le iniziative di Poste Italiane per l’inclusione sociale, la tutela dell’infanzia, l’attenzione verso le fasce deboli e disagiate e il sostegno al Terzo settore. A ritirare il premio, giunto all’ottava edizione ospitata presso il Circolo Ufficiali Pio IX di Roma, il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, che nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui Responsabile della Divisione Corporate Affairs e Condirettore Generale di Poste Italiane, oltre a posizioni apicali in Terna S. 🔗 Leggi su Lapresse.it

solidariet224 a poste italiane il premio 8216liberi di crescere8217

© Lapresse.it - Solidarietà, a Poste Italiane il premio ‘Liberi di crescere’

In questa notizia si parla di: solidariet - poste

solidariet224 poste italiane premioPoste, vinto il premio “Liberi di Crescere” per impegno inclusione sociale e tutela infanzia - Alla base della motivazione del riconoscimento, assegnato dall’Associazione La Caramella Buona, le iniziative di ... Segnala sassarinotizie.com

Poste italiane: Annalisa Berti vince la prima edizione del premio giornalistico TG Poste - Rovere (Poste Italiane): “Mi congratulo con la vincitrice del premio e con gli altri partecipanti per aver saputo raccontare con strumenti diversi la vocazione sociale di Poste Italiane” Si è conclusa ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Solidariet224 Poste Italiane Premio