Solidarietà a Poste Italiane il premio ‘Liberi di crescere’
Poste Italiane ha ricevuto il premio internazionale ‘Liberi di crescere’. Alla base della motivazione del riconoscimento, assegnato dall’Associazione ‘La Caramella Buona’, le iniziative di Poste Italiane per l’inclusione sociale, la tutela dell’infanzia, l’attenzione verso le fasce deboli e disagiate e il sostegno al Terzo settore. A ritirare il premio, giunto all’ottava edizione ospitata presso il Circolo Ufficiali Pio IX di Roma, il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, che nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui Responsabile della Divisione Corporate Affairs e Condirettore Generale di Poste Italiane, oltre a posizioni apicali in Terna S. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: solidariet - poste
