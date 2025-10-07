Solenne giuramento per il 100° corso allievi vigili del fuoco a Roma
Oggi, presso le Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle, circa ottocento allievi del 100° corso vigili permanenti hanno prestato solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. La cerimonia, momento conclusivo del percorso formativo, ha sancito ufficialmente l’ingresso dei neo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: solenne - giuramento
Dalle ore 17.00, nel Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico in Vaticano, solenne giuramento di 27 guardie della Guardia Svizzera Pontificia. La cerimonia si svolge alla presenza di Papa Leone XIV. Segui in diretta ? - facebook.com Vai su Facebook
Cerimonia di Giuramento per i Vigili del Fuoco del 100° Corso - presso il Centro Polifunzionale Regionale dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme - Lo riporta cn24tv.it