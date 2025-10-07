Solenne giuramento per il 100° corso allievi vigili del fuoco a Roma

Oggi, presso le Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle, circa ottocento allievi del 100° corso vigili permanenti hanno prestato solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. La cerimonia, momento conclusivo del percorso formativo, ha sancito ufficialmente l’ingresso dei neo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

solenne giuramento 100176 corsoCerimonia di Giuramento per i Vigili del Fuoco del 100° Corso - presso il Centro Polifunzionale Regionale dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme - Lo riporta cn24tv.it

