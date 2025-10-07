Nei giorni scorsi, alcuni membri della Flotilla diretta verso Gaza, hanno denunciato un presunto trattamento duro da parte dei soldati israeliani. Le testimonianze parlavano di comportamenti aggressivi e mancanza di rispetto verso i passeggeri. Tuttavia nuove immagini diffuse nelle ultime ore mostrano una realtà diversa. In un video si vede chiaramente come i militari forniscano assistenza ai membri della Flotilla: offrono acqua, aiutano le donne per qualsiasi necessità e ogni membro a muoversi in sicurezza sulle imbarcazioni, porgendo la mano a chi ha difficoltà a mantenere l'equilibrio. Le immagini documentano un atteggiamento collaborativo e attento alla sicurezza dei passeggeri, contraddicendo le accuse iniziali di violenza e durezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Soldati israeliani accusati dagli attivisti di Flotilla. Ma le immagini raccontano un'altra storia