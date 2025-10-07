Soldati israeliani accusati dagli attivisti di Flotilla Ma le immagini raccontano un' altra storia
Nei giorni scorsi, alcuni membri della Flotilla diretta verso Gaza, hanno denunciato un presunto trattamento duro da parte dei soldati israeliani. Le testimonianze parlavano di comportamenti aggressivi e mancanza di rispetto verso i passeggeri. Tuttavia nuove immagini diffuse nelle ultime ore mostrano una realtà diversa. In un video si vede chiaramente come i militari forniscano assistenza ai membri della Flotilla: offrono acqua, aiutano le donne per qualsiasi necessità e ogni membro a muoversi in sicurezza sulle imbarcazioni, porgendo la mano a chi ha difficoltà a mantenere l'equilibrio. Le immagini documentano un atteggiamento collaborativo e attento alla sicurezza dei passeggeri, contraddicendo le accuse iniziali di violenza e durezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: soldati - israeliani
Marco Croatti fermato dai soldati israeliani: “Sono pronto a farmi arrestare”
Gaza, oltre 43 soldati israeliani suicidati da inizio guerra, 14 nel 2025, Yair Lapid: “Troppa pressione psicologica, uccise anche le anime”
Soldati israeliani sparano e uccidono un ragazzo di 13 anni in Cisgiordania. Picchiato il padre
Guardate la puntata di PresaDiretta. Ci sono vari servizi che documentano con scrupolo cosa sta succedendo a Gaza, come ai punti di distribuzione del cibo i soldati israeliani sparino a bambini e alle donne uccidendoli di proposito (lo racconta un contractor d Vai su Facebook
Non giustifico nulla, e non so che cosa pensassero certi flotilleros, ma cardiopatici, asmatici e un 86 enne forse non dovevano affrontare dei soldati israeliani per poi esternare che hanno bevuto «acqua del rubinetto», che «il cibo era scarso» e che c’erano le c - X Vai su X
Israele: Scotto denuncia torture alla Flotilla come a Bolzaneto, Ben Gvir al comando di una polizia fascista - Il deputato del Pd Arturo Scotto ha lanciato un'accusa durissima contro lo Stato di Israele, paragonando il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla alle violenze poliziesche d ... Da globalist.it
Cosa farà Israele agli attivisti italiani della Flotilla: l’esperto spiega tutti i rischi - Le circa 400 persone che si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla ora sono trattenute da Israele: saranno identificate ed espulse ... Lo riporta fanpage.it