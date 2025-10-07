Smascherato finto reclutatore a Catania così prometteva un lavoro inesistente facendosi pagare
Un uomo è stato denunciato a Catania per truffa: prometteva un lavoro a un giovane disoccupato in cambio di denaro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
