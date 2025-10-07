Smart fugge all' alt dei carabinieri e si schianta contro auto parcheggiata

Ieri sera, intorno alle 22:30, mentre transitavano in via Salisburgo, i carabinieri hanno notato alcuni giovani nei pressi di una Smart ferma, all’interno della quale si trovavano altri due ragazzi. I militari, a quel punto, hanno quindi deciso di procedere con un controllo.Fuga e incidenteIl. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: smart - fugge

In Smart contromano non si ferma all’alt e fugge via, arrestato dopo l’inseguimento nel Napoletano https://nap.li/raJ4 - facebook.com Vai su Facebook

Roma, fugge in auto all’alt dei carabinieri e si schianta contro un’auto in sosta - Verso le 22:30, i carabinieri in pattugliamento hanno notato alcuni giovani fermi in via Salisburgo vicino a un’auto con due persone a bordo. romadailynews.it scrive

Auto fugge all’alt dei carabinieri. Morto un 27enne, grave il cugino - Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all’alt dei carabinieri ... Scrive quotidiano.net