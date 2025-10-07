Slalom della Laura trionfo irpino | Massimiliano Laudati primo nella classe S7

Avellino, 7 ottobre 2025. La quattordicesima edizione dello Slalom della Laura, ormai un classico delle competizioni automobilistiche, valevole per la Coppa ACI Sport Zona 3 e per il Trofeo Bicilindriche Slalom, consegna all’irpino Massimiliano Laudati, portabandiera della scuderia motoristica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

