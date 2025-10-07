Situazione amministrativa fuori controllo disagi e criticità ovunque

“La situazione amministrativa del Comune di Teverola è ormai fuori controllo”. Con queste parole il gruppo consiliare Teverola in Testa, formato dai consiglieri Dario Di Matteo, Antonio Omar Menale e Pasquale Gnasso, ha diffuso un comunicato stampa in cui denuncia gravi criticità nella gestione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: situazione - amministrativa

In qualità di consigliere comunale sento il dovere istituzionale di esprimere profonda preoccupazione per la situazione politica e amministrativa in cui versa la nostra città, a seguito della gestione condotta dall’amministrazione guidata dalla Sindaca Colangelo - facebook.com Vai su Facebook

[Nuova posizione] Amministrativa/contabile link: https://job4good.it/offerta-lavoro/amministrativa-contabile/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=amministrativa-contabile… #terzosettore #lavorononprofit - X Vai su X

«I lavori pubblici a Fiorenzuola sono un disastro, situazione fuori controllo in Giunta» - Il Pd di Fiorenzuola dopo il rimpasto nella Giunta Gandolfi: «Confermati i disservizi che denunciamo da tempo» ... Lo riporta ilpiacenza.it

'A Rovereto situazione fuori controllo, esercenti esasperati' - "Non c'è più tempo da perdere, la pazienza degli operatori economici è terminata, servono provvedimenti immediati a tutela delle nostre imprese, dell'incolumità e sicurezza di lavoratori e lavoratrici ... Come scrive ansa.it