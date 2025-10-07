Sistema di frode da 20 milioni per ottenere soldi del Fondi europeo agricolo | 48 imprenditori coinvolti
Scoperto un grande sistema di frodi per ottenere fondi dell’Unione europea. La Guardia di Finanza di Padova ha eseguito un sequestro preventivo di 17,2 milioni a conclusione di un’indagine che ha portato a deferire alla Procura europea di Venezia 48 imprenditori agricoli per associazione a delinquere e truffa aggravata. Secondo gli investigatori, i titolari d’azienda hanno messo in piedi un articolato sistema di frode per ottenere indebitamente, tra il 2017 e il 2022, contributi del Fondo europeo agricolo di garanzia per oltre 20 milioni. Dalle indagini svolte tra il 2021 e il 2025 emerge che gli imprenditori, domiciliati in Veneto e in altre regioni, hanno ottenuto contributi attraverso due condotte illecite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
