Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati firmati, oggi, dal commissario straordinario per la ricostruzione sull’isola d’Ischia, Giovanni Legnini, dieci nuovi decreti di concessione contributo, per un valore complessivo superiore ai 7 milioni di euro. Di questi, sette decreti riguardano gli interventi di ricostruzione privata di immobili danneggiati dal terremoto, con un investimento di 7 milioni di euro, mentre gli altri tre decreti, adottati ai sensi dell’ordinanza n. 22, sono destinati agli interventi di riparazione di immobili danneggiati dalla frana, per un valore di quasi 170 mila euro. In particolare, i sette provvedimenti dedicati alla ricostruzione privata post sisma danno avvio ad altrettanti cantieri, e riguarderanno ben 18 unità immobiliari: 13 delle quali nel Comune di Casamicciola Terme, per un importo di oltre 5 milioni di euro; e 5 situate nel Comune di Lacco Ameno, per un investimento di circa 1 milione e 860 mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sisma e frana a Ischia, il commissario Legnini firma dieci decreti di concessione