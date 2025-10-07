Siro Ferrari una vita per gli altri A Bergamo addio al volontario degli ultimi

IL LUTTO. Aveva 86 anni. È stato direttore dell’Albergo Popolare e ha fondato tante associazioni. Don Acquaroli: «Per anni vicino all’opera di don Resmini». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

