Sinner si ritira spesso ma gli altri big? Da Ironman Federer agli altri tutti i numeri

Sinner shock, si ritira in finale contro Alcaraz: “Mi sento troppo male. Non riesco a muovermi”

Sinner si ritira contro Alcaraz: «Mi dispiace, non ce la faccio. Da ieri non mi sentivo bene»

Finale-choc a Cincinnati, Sinner sta male e si ritira sullo 0-5. Lo spagnolo vince il 1000

Panatta durissimo sul torneo di Shanghai: "Condizioni brutali, Sinner si è ritirato perché..."

Sinner si ritira a Shanghai, la durissima reazione di Panatta: "Condizioni brutali". L'ex tennista italiano ha parlato del ritiro dell'altoatesino https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Jannik_Sinner/102239/sinner-si-ritira-a-shanghai-la-durissima-reazione-di-pana

Sinner, adesso i ritiri sono tanti Troppo stress nel tennis di oggi? - Jannik aveva avuto già problemi a Cincinnati in agosto e accusato crampi a Pechino. Segnala panorama.it

Sinner e Alcaraz come i Big Three? Nadal: «Non c’è bisogno di stare a fare paragoni tutti i giorni. Ognuno ha la sua storia» - È una domanda che ricorre sempre più spesso: la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz può essere paragonata a quella che ha contraddistinto i Big Three (Nadal, Federer e Djokovic)? Secondo ilmessaggero.it