Sinner | il riposo del campione Pit stop a casa per ricaricare le pile

di Massimo Selleri Dopo essere stato costretto al ritiro nel Masters 1000 di Shanghai, ieri Jannik Sinner ha raggiunto la sua residenza a Montecarlo. Attraverso il canale televisivo federale "Supertennis" la Fitp ha fatto sapere che i crampi che hanno portato l'altoatesino ad abbandonare il campo contro Tallon Griekspoor non nascondo altri problemi muscolari e, quindi, basterà qualche giorno di riposo sia fisico che mentale per risolvere una situazione che nell'immediato sembrava preoccupante. Un modo elegante per dire che la sua presenza non è in discussione nella final eight di Coppa Davis che si disputerà a Bologna dal 18 al 23 novembre.

