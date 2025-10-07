Sinner era necessario il tour de force? Chissenefrega di giocare più tornei per diventare numero uno Panatta
Jannik Sinner ha dovuto dare forfait al Masters 1000 di Shangai per un problema di crampi alla coscia, giocando in condizioni climatiche estreme. Carlos Alcaraz, invece, aveva rinunciato al torneo già prima di giocare. Per l’altoatesino si prospetta un lungo mese e mezzo pieno di competizioni, anche se dovrà necessariamente rinunciare a qualcosa. Alcaraz ci ha visto giusto rinunciando a Shangai, Sinner piegato dal tour de force. L’ex tennista Adriano Panatta scrive sul Corriere della Sera: C’è un problema di fragilità nel tennis? Direi proprio di sì. Ma riguarda tutti, non solo Sinner, e non è un problema fisico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: sinner - necessario
Sinner, Paolini, Martinenghi, Ceccon: quando il cambio di coach è un passo necessario per crescere
“Ho deciso così: è necessario”. Jannik Sinner informa i fan dopo il ritiro contro Alcaraz: “Dispiace deludervi”
Mi pare chiaro che il circuito #Atp sia diventato fisicamente insostenibile. È necessario rivedere. #Sinner #Shangai - X Vai su X
L’assoluto vincitore dell’Open di Shanghai, con una settimana d’anticipo, è Carlitos Alcaraz. A me non piace niente quando il tennis diventa solo una lotta di sopravvivenza! E soprattutto non voglio più vedere Sinner soffrire come è accaduto oggi. Sarà necess Vai su Facebook
I consigli di Adriano Panatta a Jannik Sinner: "Eviti tour de force, ci sta un chissenefrega ogni tanto" - Imparare a dire qualche no "preventivamente" avrebbe evitato "dolorosi ritiri", in Cina come a Cincinnati. Come scrive huffingtonpost.it
Panatta: «Tornei come prove di sopravvivenza, giocatori si ribellino. Sinner eviti tour de force» - Nicola Pietrangeli, cui voglio davvero molto bene, recrimina sempre di essere nato troppo presto perché con il tennis di oggi avrebbe fatto soldi a palate. Riporta msn.com