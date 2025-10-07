Sinner era necessario il tour de force? Chissenefrega di giocare più tornei per diventare numero uno Panatta

Jannik Sinner ha dovuto dare forfait al Masters 1000 di Shangai per un problema di crampi alla coscia, giocando in condizioni climatiche estreme. Carlos Alcaraz, invece, aveva rinunciato al torneo già prima di giocare. Per l’altoatesino si prospetta un lungo mese e mezzo pieno di competizioni, anche se dovrà necessariamente rinunciare a qualcosa. Alcaraz ci ha visto giusto rinunciando a Shangai, Sinner piegato dal tour de force. L’ex tennista Adriano Panatta scrive sul Corriere della Sera: C’è un problema di fragilità nel tennis? Direi proprio di sì. Ma riguarda tutti, non solo Sinner, e non è un problema fisico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

