Sinner é il tempo delle scelte | l’ipotesi di saltare la Coppa Davis per una preparazione più corposa verso l’Australia

Jannik Sinner ha fatto ritorno a Montecarlo per fare il punto della situazione. Il pusterese, costretto al ritiro per i crampi negli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai, non ha avuto altre conseguenze rispetto a quanto è accaduto in Asia. E così, dopo il riposo, ci si prepara a pianificare quest’ultima parte di stagione, gettando le basi per l’inizio della prossima. La rincorsa al n.1 del mondo è in salita e le scadenze in questo periodo dell’anno per Jannik sono state diverse e sono da considerare i 1500 punti della vittoria dell’anno scorso alle ATP Finals di Torino. L’azzurro vuole essere al meglio per il Master di fine anno per affrontare nell’eventualità Carlos Alcaraz (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

