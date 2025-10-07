Sindaca Spd accoltellata in Germania | scatta l’allarme democratico ma la polizia arresta il figlio adottivo

Nessun movente ideologico dietro l’accoltellamento di Irs Stalzer, sindaca socialista di Herdecke (Nord-Reno Vestfalia), per cui la Germania aveva già iniziato la caccia alle streghe contro gli avversari politici o presunti fanatici di estrema destra. In realtà, come riporta la Bild, ha portato via il figlio adottivo 15enne della donna. Inizialmente Stalzer è stata ritrovata gravemente ferita nei pressi della sua abitazione. Avrebbe riportato diverse ferite da arma da taglio allo stomaco e alla schiena. Nell’appartamento si trovavano anche il figlio adottivo di 15 anni e la figlia di 17 anni. I figli hanno chiamato il numero di emergenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sindaca Spd accoltellata in Germania: scatta l’allarme democratico, ma la polizia arresta il figlio adottivo

