Accoltellata allo stomaco e alla schiena e lasciata ferita davanti alla propria abitazione. La vittima è Iris Stalzer, 57 anni, sindaca socialdemocratica di Herdecke, piccolo centro del Nordreno Vestfalia, in Germania. Stalzer è ricoverata all’ospedale in condizioni disperate. La Bild riferisce che il figlio adottivo 15enne della donna è stato fermato dalla polizia. Secondo le ricostruzioni, nell’appartamento si trovavano anche il figlio adottivo di 15 anni e la figlia di 17 anni: sono stati loro a chiamare il numero di emergenza. Quando la polizia è intervenuta, ha portato via il quindicenne. All’interno della volante, gli agenti hanno messo le manette al ragazzo e gli hanno fatto indossare una tuta per la raccolta delle prove, per evitare che venissero cancellate le tracce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sindaca dell’Spd in Vestfalia accoltellata: è in pericolo di vita. Fermato il figlio di 15 anni