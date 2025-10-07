Sindaca dell’Spd in Vestfalia accoltellata | è in pericolo di vita Fermato il figlio di 15 anni
Accoltellata allo stomaco e alla schiena e lasciata ferita davanti alla propria abitazione. La vittima è Iris Stalzer, 57 anni, sindaca socialdemocratica di Herdecke, piccolo centro del Nordreno Vestfalia, in Germania. Stalzer è ricoverata all’ospedale in condizioni disperate. La Bild riferisce che il figlio adottivo 15enne della donna è stato fermato dalla polizia. Secondo le ricostruzioni, nell’appartamento si trovavano anche il figlio adottivo di 15 anni e la figlia di 17 anni: sono stati loro a chiamare il numero di emergenza. Quando la polizia è intervenuta, ha portato via il quindicenne. All’interno della volante, gli agenti hanno messo le manette al ragazzo e gli hanno fatto indossare una tuta per la raccolta delle prove, per evitare che venissero cancellate le tracce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Germania: accoltellata neo sindaca dell'Spd in Vestfalia
Accoltellata la sindaca dell'Spd in Vestfalia. È la neoletta prima cittadina di Herdecke, Iris Stalzer. Merz: "Atto efferato contro la sindaca, fare chiarezza"
In Germania la futura sindaca di una cittadina è stata accoltellata e si trova in condizioni critiche - Martedì in Germania Iris Stalzer, eletta a settembre sindaca della città di Herdecke, nello stato della Renania Settentrionale-
Germania, accoltellata sindaca del Spd: è in pericolo di vita. Fermato il figlio 15enne