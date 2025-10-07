Simonelli su Milan-Como a Perth | Ringrazio chi ha detto si i tifosi capiranno la scelta

Pianetamilan.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

la UEFA ha ufficialmente dato il lascia passare per far giocare Milan-Como a Perth in Australia: le parole di Simonelli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

simonelli su milan como a perth ringrazio chi ha detto si i tifosi capiranno la scelta

© Pianetamilan.it - Simonelli su Milan-Como a Perth: “Ringrazio chi ha detto si, i tifosi capiranno la scelta”

In questa notizia si parla di: simonelli - milan

Milan-Como in Australia? Simonelli (Presidente Lega Serie A) fiducioso

Serie A, Simonelli: “Milan-Como a Perth? Nulla è deciso. Credo che i rossoneri …”

Simonelli, allarme rosso: «Milano fuori dagli Europei!». Il presidente della Lega Serie A senza freni: “Senza stadio, niente Euro 2032!”. E svela tutta la verità su Milan-Como che si dovrebbe giocare in Australia

simonelli milan como perthSimonelli su Milan-Como a Perth: “Ringrazio chi ha detto si, i tifosi capiranno la scelta” - la UEFA ha ufficialmente dato il lascia passare per far giocare Milan- Da msn.com

Simonelli: «Milan-Como a Perth per indisponibilità San Siro. Era un’opportunità. Ringrazio Ceferin» - Grande soddisfazione in Lega Calcio Via libera da Nyon. Lo riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Simonelli Milan Como Perth