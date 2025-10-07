Simona Ventura brutte notizie | ha saputo tutto poco fa

News tv. – Non c’è dubbio: Simona Ventura sa sempre come catalizzare l’attenzione. Il suo atteso ritorno al timone del Grande Fratello aveva fatto sperare in una vera e propria rinascita del reality più chiacchierato di Italia. La prima puntata del 29 settembre ha infatti fatto il pienone: ben 2,81 milioni di spettatori e uno share che ha sfiorato il 20,4%. Numeri che avrebbero fatto invidia a chiunque e che hanno scatenato la curiosità su “Super Simo” in questa nuova veste di padrona di casa. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Simona Ventura, brutte notizie: ha saputo tutto poco fa

In questa notizia si parla di: simona - ventura

GRANDE FRATELLO: A ISCHIA UNA FOLLA OCEANICA PER LE SELEZIONI DEL REALITY DI SIMONA VENTURA

Simona Ventura, il messaggio per Pier Silvio: cosa sta succedendo

SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO: ECCO CHI SONO

Simone ha confessato quanto gli manchi il padre: “Papà è andato via, sta lontano, quindi la speranza è quella di poter accorciare le distanze” #GrandeFratello #SimonaVentura #GrandeFratello25 - X Vai su X

Francesca racconta la separazione da suo marito, padre di Simone, suo figlio con il quale partecipa al reality. La loro storia e le lacrime di Simone per l’assenza del padre hanno commosso Simona Ventura - facebook.com Vai su Facebook

Simona Ventura piange al GF: “I matrimoni finiscono, ma non si smette di essere genitori”/ Stoccata agli ex? - Simona Ventura piange al Grande Fratello per la sofferenza di Simone dopo il divorzio dei suoi genitori: "Quando succedono certe cose... Da ilsussidiario.net

Simona Ventura/ “Stalker? Ho avuto paura quando ha minacciato la famiglia, se lo trovassi sotto casa…” - Simona Ventura intervistata ieri a Dentro la notizia sul caso di stalker che sta minacciando lei e la sua famiglia da tempo: ecco cos'ha detto ... Riporta ilsussidiario.net