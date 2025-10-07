Simona Ventura al GF si commuove con Francesca | I matrimoni finiscono ma non si smette di essere genitori

Francesca nella puntata del GF di questa sera ha raccontato la separazione da suo marito, padre di Simone, suo figlio con il quale partecipa al reality. La loro storia e le lacrime di Simone per l'assenza del padre hanno commosso Simona Ventura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: simona - ventura

GRANDE FRATELLO: A ISCHIA UNA FOLLA OCEANICA PER LE SELEZIONI DEL REALITY DI SIMONA VENTURA

Simona Ventura, il messaggio per Pier Silvio: cosa sta succedendo

SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO: ECCO CHI SONO

Direttore Alfonso Signorini, lunedì sera ha guardato il Grande Fratello di Simona Ventura? «Certo, se non lo avessi fatto, avrei avuto qualche rotella fuori posto! Ero pieno di curiosità. Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri. Vai su Facebook

Doppia vittoria per Gerry Scotti. Batte De Martino e spinge il Grande fratello di Simona Ventura (che va benissimo) - X Vai su X

Simona Ventura al GF si commuove con Francesca: “I matrimoni finiscono, ma non si smette di essere genitori” - Francesca nella puntata del GF di questa sera ha raccontato la separazione da suo marito, padre di Simone, suo figlio con il quale partecipa al reality ... Secondo fanpage.it

Pietro Taricone, omaggio da brividi di Simona Ventura al Grande Fratello: Cristina in lacrime - Durante la prima puntata della nuova edizione, la conduttrice ricorda uno dei personaggio storici insieme a colei che, all'epoca, fu la sua fiamma e oggi è opinionista del programma ... Lo riporta corrieredellosport.it