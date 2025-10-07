Silvio Baldini porta il suo metodo anche in Under 21 | giocatori bendati durante gli allenamenti

Silvio Baldini mette in atto il suo curioso metodo d'allenamento anche con l'Under 21. L'ex allenatore del Pescara, oggi CT degli azzurrini, ha fatto sostenere una seduta ai propri calciatori con un occhio bendato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: silvio - baldini

Buffon ha scelto Baldini per l'U21. Dalle 67 bestemmie al calcio a Di Carlo, le gaffe di Silvio

L’Under 21 sarà allenata da Silvio Baldini: «Scelti i suoi valori»

Silvio Baldini nuovo tecnico Under 21 "Felice ed emozionato"

Silvio Baldini non smette di stupire ? https://bit.ly/4nF7UgM #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Quattro le novità nell'elenco dei 25 convocati del tecnico dell'Under 21, Silvio Baldini, in vista delle prossime partite di qualificazione per l'Europeo di categoria 2027 contro Svezia e Armenia. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/03/euro-u.21- - X Vai su X

Silvio Baldini porta il suo metodo anche in Under 21: giocatori bendati durante gli allenamenti - L’ex allenatore del Pescara, oggi CT degli azzurrini, ha fatto sostenere una seduta ai propri calciatori con un ... Come scrive fanpage.it

Baldini: “Camarda deve fare il suo percorso, abbiamo trovato un giocatore importante” - L’allenatore dell’Italia Under 21 ha parlato in vista delle partite contro Svezia e Armenia, valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei ... Si legge su calciolecce.it